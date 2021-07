Le strade di Andriy Yarmolenko e del West Ham stanno per separarsi. Secondo quanto riportato da Football Insider infatti sul giocatore sarebbero piombati i turchi del Fenerbache, i quali avrebbero offerto circa due milioni di sterline per assicurarsi le sue prestazioni. L'ucraino non ha brillato con la maglia degli hammers, con la quale ha segnato 10 gol in 54 presenze, motivo per qui l'offerta potrebbe essere accettata.