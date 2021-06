Come riportato da Footbal insider, il West Ham avrebbe avviato la trattativa per portare a Londra James Tarkowski. Il difensore inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ed ha espresso il desiderio di lasciare il Burnley. Gli hammers hanno necessità di acquistare un centrale di livello, sia per sostituire lo svincolato Balbuena sia per aumentare il tasso tecnico in vista della prossima stagione. Dopo essersi visto rifiutare tutte le offerte fatte lo scorso anno, questa quindi potrebbe essere la volta buona per far approdare Tarkowski alla corte di David Moyes.