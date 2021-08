Secondo il Daily Star, il West Ham sarebbe pronto a fare un'offerta per Jesse Lingard. L'arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha aggiunto un ulteriore concorrente in attacco, motivo per cui il trequartista inglese troverebbe sempre meno spazio. Gli hammers quindi hanno pronta una prima offerta di circa 15 milioni di sterline per assicurarselo a titolo definitivo, dopo l'impatto che ha avuto la scorsa stagione con 9 gol in 16 partite.