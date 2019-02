Come si evince dalle pagine social della nazionale irlandese, il giovane centrocampista del West Ham Declan Rice, nato in Irlanda ma con cittadinanza inglese, ha deciso ufficialmente di giocare per l'Inghilterra. In una nota postata sulla pagina ufficiale della federazione, il Ct della repubblica d’Irlanda ha dichiarato: “Declan mi ha telefonato oggi e mi ha detto che ha deciso di giocare per la nazionale in inglese, gli ho augurato buona fortuna”.





STATEMENT | Declan Rice confirms intention to pursue international career with England



