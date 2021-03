Il portiere polacco Lucasz Fabianski, in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha rinnovato per un altro anno con il West Ham, riporta The Sun.



A trentacinque anni, l’esperto portiere ex Arsenal e Swansea, è il titolare nel suo ruolo e sta disputando un’ottima stagione fra i pali del London Stadium, facendo registrare anche ben 9 clean sheet, segno di una grande stabilità difensiva, che è il segreto della stagione fin qui fantastica degli Hammers.