Chelsea: Chalobah interessa a Bayern e West Ham

Come riporta TalkSPORT il West Ham segue il difensore del Chelsea Trevoh Chalobah insieme al Bayern Monaco. Fino a questo momento il difensore inglese di 24 anni non ha collezionato nemmeno un minuto in stagione. Ha un contratto con il Chelsea fino al 2028, ma Tuchel ha una forte ammirazione per il calciatore avendolo già allenato proprio al club inglese. L'interesse del West Ham invece dipende dal futuro di Nayef Aguerd, stella marocchina finita nel radar dei club arabi.