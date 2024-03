West Ham-Friburgo, le formazioni ufficiali: Paquetà e Bowen ok, c'è Grifo

West Ham e Friburgo si affrontano alle 18.45 all'Olympic Stadium di Londra nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League.



Missione rimonta per gli Hammers, sconfitti 1-0 nella gara d'andata in Germania e costretti a vincere con due gol di scarto per passare il turno, oppure con uno per portare la sfida ai supplementari.



David Moyes può contare su Soucek e Paquetà in mezzo, con Kudus a supporto di Bowen e Antonio in attacco.



Christian Streich va con Doan e Grifo sulle fasce, Sildillia regolarmente titolare in difesa.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Cresswell; Soucek, Alvarez, Lucas Paquetà; Bowen, Antonio, Kudus.



FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Sallai, Grifo; Holer.