Declan Rice lascia il West Ham. Il centrocampista inglese si appresta a raggiungere l'Arsenal che per lui ha pronta una spesa di oltre 120 milioni di euro. Il giocatore ha salutato il club con una lunga lettera di ringraziamento pubblicata sui propri profili social. Queste le parole di Declan Rice: "Non riesco a credere che 10 anni incredibili siano giunti al termine. Il West Ham è stato una parte importante della mia vita dentro e fuori dal campo. Dire addio non è mai facile. Ho vissuto dei momenti incredibili, nessuno più alto di quella notte a Praga. Sono cresciuto tanto anche come persona, come giocatore e come capitano. Dal primo momento in cui ho capitanato la squadra, sotto la guida di Nobes, non ho provato altro che orgoglio e passione. Da capitano, alzare quel trofeo europeo è stata la ciliegina sulla torta. Il mio legame con i fan significa tutto per me e la mia famiglia. Mi avete trattato come uno di voi dal giorno in cui sono arrivato. Grazie. Tutti sanno quanto sia speciale il West Ham come club, cosa che vale per tutti i manager, gli allenatori, il personale dietro le quinte e, naturalmente, i miei compagni di squadra. Grazie per alcuni ricordi incredibili e alcuni dei giorni più belli della mia vita. Vi voglio bene. Con amore, Dec. "