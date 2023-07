In attesa di chiudere l'estenuante telenovela riguardo alla cessione di Declan Rice all'Arsenal, il West Ham ha già individuato il sostituto. Si tratta di Edson Alvarez, centrocampista dell'Ajax valutato dal club olandese tra i 35 e i 40 milioni di sterline. Secondo quanto riporta The Sun, gli Hammers faranno un'offerta ai lancieri nel momento in cui verrà ultimata l'operazione-Rice.