Il West Ham non è partito col piede giusto: due sconfitte e zero punti in classifica. Troppo poco per David Moyes che ora vuole ricorrere al mercato, soprattutto dopo il ko con il Nottingham Forest. Gli Hammers stanno per chiudere per Hans Vanaken dal Bruges, hanno ripreso i contatti con il Psg per Thilo Kehrer e hanno offerto 13 milioni per Emerson Palmeri. Lo riportano i media inglesi.