West Ham interessato ad un giovane difensore

Secondo quanto riporta Footmercato il West Ham sarebbe interessato ad acquistare il giovane terzino sinistro francese Bradley Locko, attualmente in forza allo Stade Brestois. Il club francese è la rivelazione dell’attuale campionato di Ligue 1,infatti si trova la terzo posto con 34 punti a 9 lunghezze dal PSG capolista. Il punto di forza della squadra è proprio la difesa infatti lo Stade Brestois ha incassato 15 reti (0,83 a partita) ,solamente una in più del PSG e addirittura 10 in meno del Monaco quarto. Oltre a questo, un rendimento casalingo quasi impeccabile con solamente una sconfitta a fronte di 5 vittorie e 3 pareggi hanno fatto si che il club arrivasse in questa situazione di classifica. Arrivato solamente un anno fa in Bretagna Bradley Locko si è imposto rapidamente come titolare indiscusso della squadra, fin qui infatti il difensore classe 2002 ha disputato tutte le gare da titolare ,mettendo a referto anche un assist. Il francese aveva attirato su di se l’interesse del Marsiglia ma al momento il club allenato da Gattuso sembrerebbe defilato nell’acquisto del calciatore. Infatti al terzino si sarebbe interessato il West Ham. Sarebbero infatti già partite le discussioni fra i club e l’obiettivo degli Hammers sarebbe quello di acquistare il calciatore e lasciarlo in prestito allo Stade Brestois. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2027.