Non è un gran momento per Moyes e il suo West Ham. La squadra va male, l'allenatore è in bilico e ora, in un podcast, si è macchiato di una gaffe che ha fatto infuriare gli Hammers. "Sì mi avevano proposto Julian Alvarez quando era al River Plate. Lo abbiamo visionato ma non ci aveva fatto una grande impressione, ho sbagliato!".