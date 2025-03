West Ham, Michael Antonio torna allo stadio dopo l’incidente e si commuove: ovazione del pubblico

Getty Images

Nel posticipo della 28a giornata di Premier League il West Ham perde 0-1 in casa contro il Neewcastle, ma la notizia della serata è il ritorno allo stadio dicon la sua Ferrari. Il giocatore non sarà più a disposizione di Graham Potter fino alla fine della stagione, ma Antonio è tornato allo per salutare i tifosi degli Hammers e l’accoglienza è stata da brividi: quando è stato annunciato c’è stata un’ovazione di tutto lo stadio, e i suoi occhi lucidi hanno trasmesso tutta l’emozione che provava in quel momento.

- Un sorriso dopo il grande spavento. Era il 7 dicembre scorso quando, lì è stata riscontrata solo una frattura alla gamba ma nei minuti subito dopo l’incidente si era temuto per la vita di Michael.- Dopo aver visto le immagini dell’incidente. L’attaccante poi aveva rassicurato tutti i suoi compagni con una videochiamata e la squadra gli ha dedicato la vittoria sul Wolverhampton di due giorni dopo.