David Moyes, tecnico del West Ham, ha parlato in conferenza stampa confermando il tentativo fatto per il centrocampista dello Sporting Lisbona Matheus Nunes:



"Nunes? Abbiamo fatto un'offerta, ma ha scelto di non venire qua". Poi su Depay, obiettivo di mercato della Juventus: "No, non siamo noi ad essere su questo giocatore".