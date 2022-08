L'allenatore del West Ham David Moyes ha parlato in conferenza stampa - alla vigilia della sfida contro il Viborg - della trattativa in essere per Lucas Paquetà: "Vogliamo aggiungere valore alla rosa e abbiamo cercato di farlo in molti ruoli. Per Paqueta abbiamo fatto un'offerta... Può giocare da 10, da 8 o come falso 9. Penso che il suo pedigree sia davvero buono. Non sempre garantisce che funzioni, ma spero che aiuti a migliorare".