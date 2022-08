Su Memphis Depay si sta scatenando un'asta tra vari club interessati al talento del Barcellona, che potrà liberarsi gratis. Su di lui Juve e West Ham, su tutte. Nella conferenza della vigilia del secondo turno di Premier però, David Moyes ha smentito. "Non siamo interessati a lui, non ci siamo mossi per prenderlo", ha detto l'allenatore degli Hammers.