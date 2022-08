Il tecnico del West Ham, David Moyes, ha parlato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Manchester City:



“Scamacca è appena arrivato, per cui è un pochettino indietro. Non mi aspetto sia a disposizione per questo weekend. Non ha giocato durante il precampionato e questo rende difficile mandarlo in campo così presto. Si è allenato ma non ancora con continuità. Mi piace quello che ho visto finora ma stiamo ancora cercando di portarlo nelle condizioni migliori per giocare”