Il West Ham è sesto in Premier League dopo aver battuto l'Arsenal e il suo allenatore, David Moyes, ha assicurato oggi che è disposto a negoziare il suo rinnovo. Il suo contratto con gli hammers scade il 30 giugno. "Ci stiamo preparando a discuterne. Non credo che nessuno di noi si affretti a farlo troppo in fretta, ma lo faremo, non vedo alcun problema", ha assicurato il tecnico scozzese.