Il tecnico del West Ham David Moyes ha parlato del futuro di Declan Rice, centrocampista in forza agli Hammers:



"La prima cosa da dire è che non è in vendita. Se però ci sono squadre interessate devono ricordarsi che 100 milioni di sterline erano poche lo scorso anno, questa estate il minimo sarebbe 150 milioni. Ma ripeto che non è in vendita".