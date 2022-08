"Gianluca si è appena unito a noi, quindi è un po' indietro. Non mi aspetto che sia disponibile questo fine settimana. Non ha giocato nessun minuto di pre-campionato. È difficile inserirlo così presto. È un po' indietro con gli allenamenti, si è allenato ma forse non così regolarmente o costantemente. Lo abbiamo inserito nel gruppo, mi piace quello che vedo, ma stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni per giocare".Così il tecnico del West Ham, David Moyes, su Gianluca Scamacca.