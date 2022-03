L'allenatore del West Ham David Moyes ha commentato così le sanzioni a club e nazionali russe da parte di Fifa e Uefa: "Sono d'accordo, e secondo me andava fatto anche prima. La Uefa ha lavorato per cancellare partite e finale di Champions. Il calcio è uno strumento potente nel mondo, tutti guardano Premier League e Champions. Yarmolenko? E' tornato ieri, abbiamo parlato. Non gli metteremo fretta: se se la sentirà si allenerà con gli altri, altrimenti prenderà altri giorni di riposo. Ha famiglia e amici in Ucraina, è molto preoccupato".