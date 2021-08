Secondo quanto riportato da Football Insider, il West Ham sarebbe sulle tracce di Divock Origi. Il belga è in uscita dal Liverpool dopo aver collezionato 17 presenze, di cui solo due da titolare, nello scorso campionato. Per il suo cartellino i reds chiedevano 20 milioni di sterline, cifra che però potrebbe abbassarsi notevolmente per permettere ai club interessati di concludere la trattativa. Gli hammers sono da tempo alla ricerca di un attaccante, ma i nomi trattati fino ad ora sono risultati essere troppo costosi, motivo per cui potrebbero ripiegare sul 26enne.