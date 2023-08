Come riporta Sky Sports UK, il West Ham è molto interessato all'attaccante classe 1997 Youssef En-Nesyri. Legato al Siviglia da un contratto fino al 30 giugno 2025, il nazionale marocchino è arrivato in Andalusia nel 2020 e finora ha realizzato 54 gol in 155 presenze. L'ex Leganes era già stato cercato in passato dal club londinese, ma adesso i tempi potrebbero essere maturi per un approdo in Premier League. .