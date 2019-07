Come riporta il Daily Star, il West Ham ha rotto gli indugi ed è pronto a presentare al West Bromwich un’offerta per Salomón Rondón. Nella scorsa stagione, l’attaccante, classe 1989, è stato in prestito al Newcastle mettendo a referto 12 goal e 7 assist in 33 presenze. Nelle scorse settimane, Rondon è stato accostato alla Roma.