Manuel Pellegrini, allenatore del West Ham, difende Jack Wilshere, ex Arsenal, acquistato a parametro zero l'estate scorsa, dopo averlo soffiato a diversi club di serie A.



Tormentato nelle ultime due stagioni da molteplici infortuni, non è mai sembrato completamente ristabilito, come ammesso dallo stesso allenatore degli Hammers, che gli ha concesso solo 5 presenze in questa prima metà di stagione.



Davanti i microfoni, Pellegrini non nega parole d'elogio per il suo centrocampista: "Jack ha solo 26 anni ed è nel giro della nazionale Inglese. Nel calcio, la cosa più importante è la qualità, caratteristica che non puoi comprare, o si possiede oppure no" dopo aver ribadito la fiducia nel centrocampista inglese. Giocatori del suo calibro, possono valere anche 100 milioni".