Manuel Pellegrini, allenatore del West Ham, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita pareggiata dai suoi per 1-1 con il Brighton: "Penso che il risultato sia giusto. Nei primi 45 minuti, siamo partiti davvero bene, abbiamo avuto un buon possesso ma non abbiamo creato molte occasioni. Abbiamo difeso bene e il Brighton non ha potuto creare occasioni. Nella seconda parte, ho pensato che entrambe le squadre stessero giocando una buona partita. Cinque cambi rispetto alla prima gara? Ci sono diversi motivi per apportare i cambiamenti. Ci sono degli infortuni e non ero contento di come ci siamo difesi la scorsa settimana, quindi ho dovuto apportare modifiche. Questa settimana ho pensato che avremmo difeso meglio. Era importante non perdere dopo la scorsa settimana. Per la fiducia e la squadra, due sconfitte di fila sarebbero state molto pesanti. È importante non perdere quando giochi in trasferta".