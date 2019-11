Ennesimo risultato negativo per il West Ham, che è stato battuto 3-0 in casa del Burnley. Dopo la gara il tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini ha detto: "Non so se sia stata una prestazione inaccettabile. Abbiamo concesso il primo gol da un corner che non era un corner. Quando concedi così tanti gol facili non aiuta. Sono preoccupato per i troppi gol stupidi che stiamo concedendo. Dobbiamo cambiare rotta. Il mio destino? Preferisco non analizzare le prestazioni individuali, preferisco parlare della squadra. Abbiamo 15 giorni e cercheremo di riprenderci.”