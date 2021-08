Secondo quanto riportato dal giornale olandese De Telegraaf, il West Ham e l'Ajax avrebbero raggiunto un'accordo per il trasferimento di Nicolas Tagliafico a Londra. La trattativa però potrebbe non concludersi in tempo, in quanto manca l'accordo con il giocatore, ma gli hammers hanno tempo fino a mezzanotte per provare il colpo.