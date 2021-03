Quella presente è la ventunesima stagione consecutiva per Noble con la maglia del West Ham, la diciassettesima con la prima squadra. Quest’anno però le grandi prestazioni di Rice e Souček hanno costretto l’allenatore David Moyes a ridurre drasticamente il minutaggio del suo capitano. Nonostante ciò, secondo talkSport, gli Hammers hanno offerto un altro anno di contratto al centrocampista trentatreenne, come riconoscimento per aver reagito bene alla perdita della titolarità.