Declan Rice è uno dei centrocampisti più talentuosi della Premier League e il West Ham è consapevole di avere un gioiello in casa. Il ragazzo va in scadenza nel 2024 e probabilmente rinnoverà con gli Hammers, ma vuole inserire una clausola rescissoria nel suo nuovo contratto per facilitare un eventuale passaggio in una big. A riportarlo è 90min.