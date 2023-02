David Moyes vuole rinforzi di qualità per la prossima stagione al West Ham United. La verità è che ha messo gli occhi sulla sua ex squadra: il Manchester United. Secondo CaughtOffside, l’allenatore inglese ha puntato su ben quattro nomi: Harry Maguire, per puntellare la difesa, Scott McTominay e Donny Van De Beek per aggiungere muscoli e talento a centrocampo e come ciliegina sul progetto avrebbe chiesto l'ingaggio di Anthony Martial per diventare il suo nuovo riferimento offensivo.