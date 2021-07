Secondo quanto riportato dal Daily Star, il West Ham avrebbe messo nel mirino Nikola Maksimovic. L'ex difensore del Napoli, svincolatosi il 1 luglio, piace molto agli hammers, che stanno cercando di effettuare un colpo a basso costo in difesa per concentrare il budget su l'attacco. Per assicurarsi le sue prestazioni però c'è da battere la concorrenza del Betis Siviglia, alla ricerca di un difensore dopo il rifiuto a Balbuena a causa delle sue richieste sullo stipendio.