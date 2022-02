”. Se lo è domandato, attaccante del, dopo che il suo compagno di squadra ha ricevuto una multa dal club per aver maltrattato i suoi animali domestici. Il gesto – pubblicato sui social - ha scatenato molte polemiche, raggiungendo anche all’, ente che tutela i diritti degli animali in Inghilterra e che ha deciso di sottrarre i gatti al giocatore.In Francia, invece, il gruppo per i diritti degli animaliha condannato “l'atto efferato” eIl difensore francese si è scusato pubblicamente. Ma la sua squadra ha preso le distanze e ha deciso di punirlo con unaa enti di beneficenza per la tutela degli animali.E il compagno Antonio è intervenuto sollevando un’altra questione, pur senza giustificarlo: “Non sono affatto d'accordo con quello che ha fatto. Ma, ma ora le persone chiedono che le persone vengano licenziate e perdano il loro sostentamento”.Nel frattempo, il fratello di Zouma,in attesa dell'esito delle indagini della RSPCA.