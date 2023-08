Secondo The Athletic sarebbe a un passo dall'annullamento il trasferimento di Harry Maguire dal Manchester United al West Ham. La scorsa settimana il West Ham ha accettato di versare 30 milioni di euro, ma il giocatore non ha mai discusso i termini personali col club londinese. Per questo motivo l'affare ha subito una brusca frenata.



Così il West Ham vira sul greco Kostas Mavropanos dello Stoccarda. Quest'ultimo era stato cercato pure dal Napoli per il dopo Kim prima di prendere il brasiliano Natan dal Bragantino.