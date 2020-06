. L’errore era saltato all’occhio diversi giorni fa al ricercatore. L’esperto di sicurezza informatica, aveva notato che la funzione “”, utilizzata da moltissimi siti web per chattare con i propri utenti,. Per intenderci: stiamo parlando di quella piccola icona verde con il logo di Whatsapp, che in genere trovate in fondo a siti di e-commerce o di supporto tecnico. Il motore di ricerca di Mountain View,Il bug è stato notato dal ricercatore quando nella stringa dell’indirizzo ha visto apparire il numero di telefono in chiaro. Incuriosito dalla stranezza, ha fatto una ricerca avanzata su Google, trovando, come sospettava,. In un primo momento, contattati dal ricercatore, da Menlo Park hanno commentato asserendo che quei numeri erano pubblici per volontà degli utenti, che consapevolmente avevano esposto il proprio numero utilizzando la funzione Click to chat. L’esperto così si è preso la briga di verificare ulteriormente, chiamando alcuni degli interessati.. Il bug infatti era da imputare al social network di Zuckerberg, che stando al ricercatore, ha dimenticato di segnalare a Google di non indicizzare i numeri di telefono degli utenti, cosa che compete al titolare del dominio (wa.me / ) ovvero Whatsapp.. Chi si occupa di OSINT (Open source Intelligence) sa. L’aggiornamento è comunque arrivato, risolvendo la questione, in silenzio e senza far troppo rumore. Come si dice in questi casi, meglio tardi che mai. Aggiornate.