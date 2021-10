Whatsapp down, Instagram down e Facebook down. Ieri, su Twitter, che funzionava regolarmente, tutto il mondo social si sfogava per i malfunzionamenti delle app che sono entrate a far parte delle nostre vite, tra foto da pubblicare, messaggi da mandare e vite degli altri da sbirciare. Si è riscoperta un po' di normalità. Come racconta Lucas Moura.



Il brasiliano del Tottenham, su Twitter (e dove se no?), ha scritto: "Con Whatsapp e Instagram in down, ho avuto modo di parlare un po' con mia moglie. E' veramente una bella persona". Forza della normalità. E di WhatsappDown.