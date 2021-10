Problemi per WhatsApp, Instagram e Facebook. A segnalarli gli utenti su Twitter, ma anche il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi dei diversi canali social e chat. Secondo il sito, Whatsapp avrebbe problemi a partire dalle 17:30 circa ora italiana, così come Instagram e Facebook.



Poco dopo le 18 anche da altri Paesi in Europa, come Francia, Germania o Belgio, e poi Israele e Turchia sono arrivate segnalazioni di malfunzionamento per i social network di Mark Zuckerberg. L'Osservatorio sull'utilizzo di internet NetBlocks, si legge sul suo profilo Twitter, ha segnalato di aver riscontrato «interruzioni in più Paesi» non connessi a «sospensioni o filtraggi dei singoli Paesi».





Non sono ancora chiare le motivazioni, nè l'estensione del disservizio.



"Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi": lo scrive su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook.



Da WhtsApp, su Twitter, è arrivato un messaggio. «Sappiamo che molte persone stanno avendo dei problemi. Stiamo lavorando per risolvere il problema e vi ringraziamo per la pazienza». Lo stesso ha fatto Intagram, che tramite il team che cura la comunicazione ha scritto, ancora su Twitter, «Instagram e i suoi amici stanno attraversando un momento un po' complicato e potreste avere problemi a utilizzarli. Abbiate pazienza, ci siamo».