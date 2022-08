Questa mattina presso la clinica Villa Stuart, riferisce ilmessaggero.it, verrà applicato un gesso sulla gamba destra di Gini Wijnaldum per immobilizzare la tibia fratturata e nei prossimi giorni è atteso a Roma il dottor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz. Il medico di fiducia di Dan Friedkin valuterà la situazione e illustrerà quella che secondo lui è la strategia migliore da seguire. Anche perché il giocatore ha preso consapevolezza che, anche con l’intervento chirurgico, recuperare in tempo per il Mondiale sarebbe altamente improbabile.