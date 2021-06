Il centrocampista della nazionale olandese Georginio Wijnaldum ha parlato del suo recente passaggio al Paris Saint-Germain e soprattutto del suo 'no' al Barcellona: "Ho trattato per 4 settimane col club spagnolo, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Il PSG è stato più rapido e il suo progetto mi ha convinto di più".