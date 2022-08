A poche ore dalla sfida in scena alle 18.30 all'Olimpico contro la Roma, la Cremonese affida a Twitter un messaggio di conforto per Gini Wijnaldum, che ieri ha riportato la frattura della tibia destra nel corso dell'allenamento di rifinitura. "In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno dei protagonisti - il messaggio del club allenato da Alvini -. In bocca al lupo Wijnaldum, speriamo di rivederti presto in campo