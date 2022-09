Here we go, another recovery training

Gini Wijnaldum continua a lavorare per tornare a disposizione di José Mourinho. È già passato più di un mese dalla rottura della tibia in allenamento e l'olandese non vede l'ora di tornare in campo.. Gini non potrà partecipare al Mondiale e il suo rientro ci sarà a gennaio o a febbraio. Con molta probabilità l'ex centrocampista del Liverpool dovrà rinunciare anche alla tournée in Giappone.