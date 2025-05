Will Still a sorpresa: lascia il Lens per motivi personali e subentra a Juric alla guida del Southampton retrocesso!

Getty Images

non è mai banale: l'allenatore 32enne, uno dei più giovani nel panorama europeo, ha deciso di lasciare qualche giorno fa il Lens dopo l'ottavo posto conquistato in Ligue 1 a causa di motivazioni personali, ma ha già trovato la sua prossima squadra: ripartirà dalla Championship, la seconda serie inglese, sulla panchina delretrocesso in questa stagione."Sono estremamente orgoglioso ed emozionato di essermi unito al Southampton: qui c'è un potenziale enorme e abbiamo una grande opportunità di fare qualcosa di speciale. Il progetto che mi è stato presentato è davvero impressionante e, tutti insieme, credo che possiamo costruire un'identità chiara e un futuro molto positivo per la squadra. Non vedo l'ora di incontrarvi, tifosi. Non vedo l'ora di sentirvi parlare e di sentire l'energia e la fiducia che ci sono a St Mary's. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro quest'estate e di iniziare a costruire un gruppo affiatato che possa rendere tutti orgogliosi e riportarci dove meritiamo: in Premier League".

Premier League che i Saints hanno concluso all'ultimo posto in classifica, retrocedendo con larghissimo anticipo nonostante il tentativo, prima della fine del 2024, di sistemare le cose affidandosi al rigore tattico dell'ex tecnico di Torino e Roma Ivan. Adesso toccherà a Still cercare di riconquistare la massima divisione,