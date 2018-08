Cercato da Barcellona, Real Madrid e Manchester United, Willian ha giurato amore al Chelsea in un'intervista ad ESPN Brazil: "Sono sempre stato chiaro sulle mie intenzioni di rimanere qui. Sono un giocatore del Chelsea e, a meno che non vogliano vendermi, ho tutte le intenzioni di non cambiare club. L'unico club che ha fatto un'offerta ufficiale per me è il Barcellona, ma io sto bene qua".