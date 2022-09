L'esterno brasiliano Willian, adesso al Fulham, ha parlato a The Athletic riguardo il suo addio all'Arsenal per andare al Corinthiians: "Qualsiasi altro giocatore nella mia situazione sarebbe rimasto fino alla scadenza del contratto e avrebbe continuato a guadagnare molti soldi. Ma non è così. I soldi non sono la cosa più importante del mondo. Devo stare bene, sentirmi motivato per andare ad allenarmi.