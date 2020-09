, come riferisce l’edizione odierna di Repubblica. Il ragazzo è stato ucciso da quattro giovani di Artena, tutti italiani.”.. Ci hanno messo venti minuti per ucciderlo ma, nemmeno per un secondo, hanno pensato di fermarsi. Parla anche un amico e coetaneo del giovane extracomunitario: “Si pensa che siano stati proprio questi due colpi, gli ultimi, a costare la vita al giovane di Paliano. Ma sarà l’autopsia a confermare tale teoria.. Raccontano dei quattro assassini, dicono di conoscerli bene e promettono ai genitori della vittima le loro testimonianze, per rendere giustizia all’amico morto da pochi giorni. Si parla già di omicidio volontario e preterintenzionale, alcuni gridano al razzismo. A condurre l’inchiesta è una squadra di carabinieri di Colleferro.Sono le tre di domenica mattina quando la moglie del comandante di Colleferro sente urlare ed è lei ad avvertire il marito. Quando l’uomo arriva sul posto, Willy Monteiro è ancora cosciente e tutti gli altri sono scioccati dall’accaduto. Gli assassini vengono fermati due ore dopo, mentre Willy smette di respirare in ospedale.