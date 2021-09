Jack Wilshere, trequartista ex Arsenal, che si è allenato col Como qualche settimana fa, torna sul suo essere svincolato, parlando a Under the surface podcast: "Penso che ci sia un preconcetto su di me, ed è la risposta che ho ricevuto da alcuni club: è un grande giocatore, ma si infortuna. Quando ero al Bournemouth ero disponibile a giocare ogni partita, quindi mi sembra una risposta piuttosto vaga, perché posso giocare. È frustrante e ti spezza lo spirito. Soprattutto quando sai che ti stai allenando tutti i giorni, ma non c'è molto che puoi fare al riguardo. Devi continuare a correre e ad allenarti, ma è difficile e pesante . Soprattutto quando arrivi quel ragazzo. di risposte. Alla fine ti chiedi se dovresti fare uno sforzo ogni giorno. Tuttavia, continuo ad aspettare che arrivi quell'opportunità".



"Ho un figlio di 10 anni che va matto per il calcio, lo adora, e guarda i telegiornali di Sky Sport . Lui capisce il calcio, ma è molto difficile darglielo. Difficile spiegare cosa sta succedendo. . Mi chiede sempre se ho già un club o se qualcuno mi ama, e io rispondo ... no . Penso che sia tutto quello che posso dirgli. Devo essere onesto con lui".