Come al solito durante la sosta nazionali si tirano le somme delle ultime settimane e in casaguardando indietro rimane ancora qualche dubbio. Del momento del club capitolino ne ha parlato l'ex storico capitano biancoceleste Pino. Ecco come si è espresso a La Gazzetta dello Sport: "I problemi post Bologna? Premesso checon una Lazio che in campo sembrava svogliata e assente pure contro formazioni di profilo tecnico inferiore. Come è successo domenica. Anche se va riconosciuto alla squadra di Mihajlovic di aver giocato una partita da manuale tattico".E continua: "Ad ogni modo, mi preoccupa di non aver ancora visto pure contro il Bologna dei grandi passi avanti per quella che potrebbe essere la strategia tattica di Sarri. Anzi domenica ho visto i biancocelesti. La vittoria nel derby è arrivata puntando al gol con le ripartenze, quindi con un tipo di giocoquando comunque la squadra sapeva anche giostare con il fraseggio. Di sicuro bisognerà dare a Sarri. È come una fase di rodaggio. Mi auguro che al più presto possano aversi i frutti del lavoro del tecnico, anche se la prova offerta contro la Roma non mi è dispiaciuta affatto".Ancora sul derby e il centrocampo: "Sarri, da persona e tecnico intelligente, ha già detto di poter anche cambiare modulo in base alle esigenze della squadra, lasciando il 4-3-3.. Validissimi quelli come anche quelli ora alla Lazio. Si sta discutendo sul ruolo di, due grandi giocatori. Luis Alberto è il faro della squadra. Il suo lancio verticale è prezioso per mandare a rete. Ma è anche vero che entrambi, dando di più in proiezione offensiva che in copertura. Eda solo non può proteggere la difesa".Infine, sul feeling di Sarri con la piazza: "Come procede?, che possono aiutare a portare avanti le proprie idee. Sarri si è affermato sul piano ambientale andando dopo il successo nel derby sotto la curva con l’aquila al braccio. Un gesto sincero che ha rispecchiato la sua emotività: è piaciuto tanto e. Ma poi contano i punti che arrivano dal campo".