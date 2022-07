Novak Djokovic trionfa ancora, per la settima volta, a Wimbledon. Il serbo batte in 4 set l’australiano Kyrgios con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3). È il quarto trofeo sull’erba dei Championship, il ventunesimo slam in carriera. Nole si mette così a -1 da Roger Federer nel computo dei trofei vinti sull'erba di Londra e a -1 da Rafa Nadal per gli slam totali.



IL MATCH - Come già fatto con Sinner e Norrie, il milanista Nole vince di rimonta. Cede il primo set ma poi riprende in mano la finale e la conduce senza grossi patemi in tre ore. Kyrgios con il passare della partita si spegne, s’innervosisce e dà spettacolo con i duetti con il suo box tra gli spalti. Riesce a tenere testa solo nel quarto set ma Djokovic d’esperienza porta a casa partita e trofeo. È il primo successo del serbo sull’australiano, fino ad ora sempre vincente nei confronti precedenti.