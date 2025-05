Wimbledon, infarto mentre gioca: continua e segna il goal decisivo, poi va in ospedale

Getty Images

Il centrocampista del, Samè statomentre era in campo in un match fondamentale dell'ultima giornata della stagione regolare dellacontro il Grimsby. Ilnon solo è rimasto sul terreno di gioco, ma è anche riuscito a segnare, realizzando solo dopo il fischio finale che quel dolore che aveva in petto era proprio un infarto.- La diagnosi è arrivata dopoper gli accertamenti del caso. Successivamente Hutchinson è statoper l'inserimento di uno stent in un'arteria ostruita. Il calciatore ha avuto l'infarto al 6′ del primo tempo, ma è andato avanti come se nulla fosse, giocando l'intera partita a Blundell Park e segnando anche il gol dell'1-0 finale al 52′.

- Queste le sue parole:. "Avevo molto dolore –Sono salito sul pullman dopo la partita, l'adrenalina è svanita e ho iniziato ad avere più dolori al petto. Da lì abbiamo fatto una sosta ai box a Nottingham.. Siamo andati in ospedale e mi hanno detto che avevo avuto un infarto. Sono rimasto lì per cinque giorni per fare degli esami. Un ramo di un'arteria era ostruito al 75%: ho fatto un angiogramma e mi hanno inserito uno stent da uno specialista di Londra, incredibile. Ora sono sulla strada della guarigione".