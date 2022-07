Wimbledon perde un altro protagonista. Il tennista spagnolo Rafael Nadal dopo aver battuto Fritz nei quarti di finale è costretto a ritiriarsi per un infortunio muscolare e lo ha confermato in conferenza stampa.



"Ho uno strappo addominale. Ci ho pensato tutto il giorno ma non posso continuare a giocare con questo dolore"



Strada spianata per la finale quindi per Kyrgios che doveva essere il rivale del maiorchino nella seconda semifinale. Dall'altra parte del tabellone Djokovic che ha battuto Sinner affronterà Norrie.